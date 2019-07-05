Зеленский назначил себе еще одного советника

Андрей Загороднюк (фото - facebook.com/andrew.zagorodnyuk)

Президент Владимир Зеленский назначил Андрея Загороднюка своим внештатным советником. Соответствующий указ опубликован на сайте президента.

"Назначить Загороднюка Андрея Павловича советником президента Украины (вне штата)", - говорится в тексте указа.

Ранее Загороднюк был руководителем проектного офиса реформ Министерства обороны.

Полный тезка Загороднюка, согласно реестру Минюста, является владельцем компании Дискавери буровое оборудование (Discovery Drilling Equipment), которая занимается разработкой и производством буровых установок и компонентов для нефтяной промышленности.

Ранее своим внештатным советником Зеленский назначил куратора киевских муралов и основателя арт-проекта Art United Us Гео Лероса.