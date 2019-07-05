Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
05.07.2019, 16:43

Зеленский назначил себе еще одного советника

Зеленский назначил себе еще одного советника - Фото
Андрей Загороднюк (фото - facebook.com/andrew.zagorodnyuk)

Ранее Андрей Загороднюк был руководителем проектного офиса реформ Министерства обороны

Президент Владимир Зеленский назначил Андрея Загороднюка своим внештатным советником. Соответствующий указ опубликован на сайте президента.

"Назначить Загороднюка Андрея Павловича советником президента Украины (вне штата)", - говорится в тексте указа.

Ранее Загороднюк был руководителем проектного офиса реформ Министерства обороны.

Полный тезка Загороднюка, согласно реестру Минюста, является владельцем компании Дискавери буровое оборудование (Discovery Drilling Equipment), которая занимается разработкой и производством буровых установок и компонентов для нефтяной промышленности.

Ранее своим внештатным советником Зеленский назначил куратора киевских муралов и основателя арт-проекта Art United Us Гео Лероса.

 

Отправить:
Распечатать:
Теги: Владимир Зеленский, советник, Андрей Загороднюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 