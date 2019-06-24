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24.06.2019, 14:50

Зеленский назначил советником куратора киевских муралов

Зеленский назначил советником куратора киевских муралов - Фото
Гео Лерос (фото - его Facebook)

Президент назначил основателя арт-проекта Art United Us Гео Лероса своим внештатным советником

Президент Владимир Зеленский назначил куратора киевских муралов и основателя арт-проекта Art United Us Гео Лероса своим внештатным советником. Соответствующий указ N431 опубликован на сайте АП.

"Назначить Лерос Гео Багратовича советником президента Украины (вне штата)", - гласит указ.

Одним из результатов работы команды Лероса является серия муралов в Киеве, в том числе, на станции столичного метро "Осокорки". В 2016 году Минсоцполитики также приглашало Лероса в качестве советника для проекта по созданию муралов в зоне АТО.

Лерос баллотируется в Верховную Раду N23 по списку партии Зеленского Слуга народа.

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Теги: Владимир Зеленский, Гео Лерос, мурал
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