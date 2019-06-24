Зеленский назначил советником куратора киевских муралов

Гео Лерос (фото - его Facebook)

Президент Владимир Зеленский назначил куратора киевских муралов и основателя арт-проекта Art United Us Гео Лероса своим внештатным советником. Соответствующий указ N431 опубликован на сайте АП.

"Назначить Лерос Гео Багратовича советником президента Украины (вне штата)", - гласит указ.

Одним из результатов работы команды Лероса является серия муралов в Киеве, в том числе, на станции столичного метро "Осокорки". В 2016 году Минсоцполитики также приглашало Лероса в качестве советника для проекта по созданию муралов в зоне АТО.

Лерос баллотируется в Верховную Раду N23 по списку партии Зеленского Слуга народа.