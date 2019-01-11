Стець приказал выяснить, куда дели деньги на мурал на "Осокорках"

Мурал на Осокорках

Министр информационной политики Юрий Стець распорядился провести внутренний аудит расходов на создание мурала на станции Киевского метрополитена "Осокорки". Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

При этом Стець пообещал обнародовать всю информацию о результатах проверки.

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Так министр отреагировал на запрос телеканала СТБ, по данным которого графическое оформление станции обошлось в 1,5 млн грн. Финансировалось оно по двум статьям: "услуги по детальной разработке и утверждению эскиза" и "услуги художников".

При этом художники, которые создавали мурал, по данным СТБ, утверждают, что делали это бесплатно.

Эту информацию, говорится в запросе телеканала, им в интервью подтвердил госсекретарь Министерства информполитики Артем Биденко, "сообщив, что статья расходов изменилась, и эти деньги пошли на билеты, проживание и рейдер художников".

Журналисты направили Биденко запрос на предоставление детальной информации по расходам на создание мурала, однако его ответ их не удовлетворил, поэтому телеканал обратился непосредственно к Стецю.

Ранее СТБ выпустил в эфир несколько критических сюжетов на тему создания мурала. Советник главы Мининформполитики Гео Лерос, который является его инициатором и куратором, назвал их "манипулятивными" и "заказными".

Он также опубликовал в своем Facebook информацию о затратах на проект: авиабилеты 26 перелетов - 467 тыс на шесть художников, некоторых из них привозили повторно. На отели (117 ночей) потратили 475 тыс (4000 ночь), питание - 135 тыс, подготовительные работы на станции (зачистка станции до голого бетона) - 624 тыс (плюс 216 тыс допработы), транспорт три месяца - 187 тыс, админгруппа - 184 тыс, топливо - 45 тыс, налоги - 182 тыс, услуги метрополитена - 41 тыс, аренда подъемников 540 тыс, краска - 413 тыс, разработка эскизов (по факту эта сумма вложена в проект) - 349 тыс, непредвиденные затраты по чекам - 5 тыс.

"Geo Leros пишет откровенную и смешную ложь, что мне заказали это "дерьмо", - отреагировала автор сюжетов Алена Лунькова на пост Лероса.

Недавно в Запорожье неизвестные повредили мурал единства поколений защитников Украины на улице Жуковского.