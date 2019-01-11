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11.01.2019, 17:54

Стець приказал выяснить, куда дели деньги на мурал на "Осокорках"

Стець приказал выяснить, куда дели деньги на мурал на "Осокорках" - Фото
Мурал на Осокорках

Журналисты хотят знать, на что именно израсходованы, по их данным, 1,5 млн грн

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Министр информационной политики Юрий Стець распорядился провести внутренний аудит расходов на создание мурала на станции Киевского метрополитена "Осокорки". Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

При этом Стець пообещал обнародовать всю информацию о результатах проверки.

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Так министр отреагировал на запрос телеканала СТБ, по данным которого графическое оформление станции обошлось в 1,5 млн грн. Финансировалось оно по двум статьям: "услуги по детальной разработке и утверждению эскиза" и "услуги художников".

При этом художники, которые создавали мурал, по данным СТБ, утверждают, что делали это бесплатно.

Эту информацию, говорится в запросе телеканала, им в интервью подтвердил госсекретарь Министерства информполитики Артем Биденко, "сообщив, что статья расходов изменилась, и эти деньги пошли на билеты, проживание и рейдер художников".

Журналисты направили Биденко запрос на предоставление детальной информации по расходам на создание мурала, однако его ответ их не удовлетворил, поэтому телеканал обратился непосредственно к Стецю.

Ранее СТБ выпустил в эфир несколько критических сюжетов на тему создания мурала. Советник главы Мининформполитики Гео Лерос, который является его инициатором и куратором, назвал их "манипулятивными" и "заказными".

Он также опубликовал в своем Facebook информацию о затратах на проект: авиабилеты 26 перелетов - 467 тыс на шесть художников, некоторых из них привозили повторно. На отели (117 ночей) потратили 475 тыс (4000 ночь), питание - 135 тыс, подготовительные работы на станции (зачистка станции до голого бетона) - 624 тыс (плюс 216 тыс допработы), транспорт три месяца - 187 тыс, админгруппа - 184 тыс, топливо - 45 тыс, налоги - 182 тыс, услуги метрополитена - 41 тыс, аренда подъемников 540 тыс, краска - 413 тыс, разработка эскизов (по факту эта сумма вложена в проект) - 349 тыс, непредвиденные затраты по чекам - 5 тыс.

"Geo Leros пишет откровенную и смешную ложь, что мне заказали это "дерьмо", - отреагировала автор сюжетов Алена Лунькова на пост Лероса.

Недавно в Запорожье неизвестные повредили мурал единства поколений защитников Украины на улице Жуковского. 

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Теги: Гео Лерос, художник, мурал, осокорки, юрий стець
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