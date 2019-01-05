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05.01.2019, 22:16

В Запорожье повредили мурал единства поколений защитников Украины

В Запорожье повредили мурал единства поколений защитников Украины - Фото
Фото: zp.npu.gov.ua

Фрагменты настенной триптиха, открытого в честь 100-летия Украинской Революции облили краской

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В Запорожье неизвестные повредили мурал единства поколений защитников Украины на улице Жуковского. Об этом сообщает пресс-служба полиции Запорожской области.

Фрагменты настенной триптиха, открытого в честь 100-летия Украинской Революции облили краской.

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Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства инцидента.

В ночь на 8 декабря в Хмельницком неизвестные повредили мемориал, установленный в честь героев Небесной сотни и воинов АТООткрыто уголовное производство по статье за хулиганство (ч. 2 ст. 296 УК). 

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Теги: полиция, революция, Запорожье, мурал
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