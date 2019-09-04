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Сенаторы требуют от Трампа разблокировать военную помощь Украине

Сенаторы требуют от Трампа разблокировать военную помощь Украине - Фото
Сенатор Рон Джонсон (Фото: EPA)
04.09.2019, 09:56

Пока что $250 млн остаются на счете Министерства обороны США

Лидеры Группы поддержки Украины в Конгрессе США направили в Белый дом письмо, в котором выразили "глубокое беспокойство" по поводу процесса оценки администрацией президента США Дональда Трампа военной помощи Украине. Об этом сообщает Defense News.

"Помощь помогла Украине развить независимый военный потенциал и навыки, необходимые для отражения продолжающейся агрессии Кремля", - говорится в письме. По их мнению, американская военная помощь "уже помогла переломить ситуацию в конфликте", но требуется обеспечить защиту территориальной целостности Украины в будущем.

Письмо подписали трое сенаторов-демократов и двое сенаторов-республиканцев, в том числе - Рон Джонсон, чей визит в Украину должен состояться на этой неделе.

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военная помощь рон джонсон
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