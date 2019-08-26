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Волкер: Для встречи с Трампом нужны результаты работы Зеленского

Волкер: Для встречи с Трампом нужны результаты работы Зеленского - Фото
Курт Волкер (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
26.08.2019, 23:16

Дата встречи президентов США и Украины пока не назначена

Результатов работы президента Владимира Зеленского пока нет, а в Белом доме хотят, чтобы при встрече с президентом США Дональдом Трампом, у сторон была бы возможность обсудить достижения новой украинской власти. Об этом сказал спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер, передает Прямой. 

"У президента Зеленского пока не было возможности воплотить свои инициативы, потому что парламент еще даже не начал работу. Думаю, это произойдет уже ближайшей недели. И тогда мы увидим, который сформируется правительство, кто станет премьер-министром, кто возглавит МИД. И мы хотим плотно работать с новой командой над воплощением всех заявленных намерений и инициатив. И мы бы хотели, чтобы на момент визита президента Зеленского в Белый дом мы могли бы говорить и о том, чего достигла украинская власть и о наших достижениях в двустороннем сотрудничестве", - пояснил Волкер.

Представитель Госдепа заявил, что правительство США поддерживает те инициативы, которые анонсировал Зеленский во время предвыборной кампании, и те, что звучат сейчас - пока формируется правительство.

Волкер уточнил, что имеет в виду обещания остаться преданными реформам и бороться с коррупцией, намерение продолжить деолигархизацию и движение на сближение с ЕС и НАТО.

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Курт Волкер Владимир Зеленский дональд трамп
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