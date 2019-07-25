Зеленский поговорил с Трампом по телефону: договорились о встрече

Владимир Зеленский (фото - president.gov.ua)

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, сообщает Офис президента. Стороны договорились обсудить украинско-американское взаимодействия во время визита Зеленского в Штаты.

Трамп поздравил Украину с успешным проведением свободных и демократических выборов, а Зеленского - с уверенной победой партии Слуга народа. Он выразил уверенность, что убежден, что новая украинская власть сможет завершить расследование коррупционных дел, которые сдерживали взаимодействие между Украиной и США.

Он также подтвердил неизменную поддержку со стороны США суверенитета и территориальной целостности Украины и готовность способствовать проведению реформ

Зеленский поблагодарил Трампа за лидерство США в сохранении и усилении санкционного давления на Россию.

Вчера временный поверенный США в делах Украины Уильям Тейлор сообщил, что по-прежнему неизвестно, когда состоится встреча Зеленского с Трампом.

Месяц назад на аналогичный вопрос Тейлор отвечал, что США "очень заинтересованы как можно быстрее определиться с датой и повесткой дня этой встречи".

Ранее посол Украины в США Валерий Чалый намекал, что такой визит должен быть полностью подготовлен "в августе-сентябре". Позднее Чалый оказался в списке дипломатов, которые будут отозваны с посольских должностей.

Замглавы Офиса президента Вадим Пристайко неделей ранее говорил, что встреча Зеленский-Трамп возможна в сентябре в Польше.