США молчат по поводу будущей встречи Зеленского с Трампом

Уильям Тейлор (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Когда состоится визит президента Владимира Зеленского в США для переговоров с американским лидером Дональдом Трампом, по-прежнему неизвестно. О неопределенности со сроками сказал временный поверенный США в делах Украины Уильям Тейлор, пишет УНИАН.

"Дата встречи еще не определена", - сообщил дипломат перед встречей послов стран G7 с Зеленским, ничего больше не добавив.

Месяц назад на аналогичный вопрос Тейлор отвечал, что США "очень заинтересованы как можно быстрее определиться с датой и повесткой дня этой встречи".

Ранее посол Украины в США Валерий Чалый намекал, что такой визит должен быть полностью подготовлен "в августе-сентябре". Позднее Чалый оказался в списке дипломатов, которые будут отозваны с посольских должностей.

Замглавы Офиса президента Вадим Пристайко неделей ранее говорил, что встреча Зеленский-Трамп возможна в сентябре в Польше.