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18.06.2019, 10:35

В Киев прибыл дипломат США, который пока что будет заменять посла

В Киев прибыл дипломат США, который пока что будет заменять посла - Фото
Уильям Тейлор (фото - usip.org)

В Госдепартаменте уточнили: Уильям Тейлор будет руководить командой дипломатической миссии США в период "исторических выборов и переходного периода"

В Киев приехал американский дипломат Уильям Тейлор - временный поверенный в делах США в Украине. Об этом посольство США сообщило в Facebook.

Тейлор - не новичок в стране: он был послом США в Киеве с 2006 по 2009 годы.

Также он работал спецкоординатором Госдепартамента США по вопросам Ближнего Востока, был представителем официального Вашингтона в Ближневосточном квартете. Перед недавним назначением в Украину Тейлор являлся исполнительным вице-президентом Института мира США.

До него посольством в Киеве как временный поверенный руководила Кристина Квин. Она будет замглавы дипмиссии.

Тейлор заявил, что ждет выстраивания "прочных рабочих отношений" с президентом Владимиром Зеленским, его командой, другими украинскими чиновниками и политическими силами. Дипломат США также обещает поддержку "крепких партнерских отношений с общественными организациями и украинским народом".

"Соединенные Штаты остаются глубоко преданными успеху стабильной, процветающей, демократической и свободной Украины, и мы продолжаем поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины", - резюмировал он.

6 мая стало известно, что США отзывают посла в Украине Мари Йованович. 20 мая у нее был последний день в киевском офисе.

Смотрите также: Прощание Йованович. Посол США обратилась к украинцам: видео

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Теги: Госдепартамент, посол сша, Уильям Тейлор
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