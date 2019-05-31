В Киев на замену Мари Йованович прибыла Кристина Квин

Кристина Квин (фото - facebook.com/usdos.ukraine)

В посольство США в Украине на должность временно поверенной в делах США прибыла Кристина Квин. Об этом сообщается на сайте посольства.

С 2013 г по апрель 2019 г Квин работала в должности и.о. заместителя главы миссии/министра-советника по экономическим вопросам в посольстве США в Париже.

До 2013 г Квин работала в должности и.о. заместителя главы миссии и советника по экономическим вопросам в посольстве США в Бангкоке, Таиланд; советника по экономическим вопросам в посольстве США в Лондоне; директора по вопросам Евросоюза, Украины и Беларуси в Совете национальной безопасности в Исполнительном аппарате президента США.

Также Квин работала в посольстве США в Москве, России; в миссии США в ЕС в Брюсселе; в посольстве США в Маниле.

В Госдепартаменте США в Вашингтоне она работала над вопросами отношений с ЕС и двусторонних отношений со Словенией.

Квин родилась и выросла в Калифорнии, имеет степень бакалавра по политологии, который получила в Западном колледже и степень магистра по стратегическим исследованиям Военного колледжа армии США.

6 мая стало известно, что Соединенные Штаты отзывают посла в Украине Мари Йованович. В МИД Украины заявили, что воспринимают это как плановую ротацию.