В Киев на замену Мари Йованович прибыла Кристина Квин

В посольство США в Украине на должность временно поверенной в делах США прибыла Кристина Квин. Об этом сообщается на сайте посольства.
С 2013 г по апрель 2019 г Квин работала в должности и.о. заместителя главы миссии/министра-советника по экономическим вопросам в посольстве США в Париже.
До 2013 г Квин работала в должности и.о. заместителя главы миссии и советника по экономическим вопросам в посольстве США в Бангкоке, Таиланд; советника по экономическим вопросам в посольстве США в Лондоне; директора по вопросам Евросоюза, Украины и Беларуси в Совете национальной безопасности в Исполнительном аппарате президента США.
Также Квин работала в посольстве США в Москве, России; в миссии США в ЕС в Брюсселе; в посольстве США в Маниле.
В Госдепартаменте США в Вашингтоне она работала над вопросами отношений с ЕС и двусторонних отношений со Словенией.
Квин родилась и выросла в Калифорнии, имеет степень бакалавра по политологии, который получила в Западном колледже и степень магистра по стратегическим исследованиям Военного колледжа армии США.
6 мая стало известно, что Соединенные Штаты отзывают посла в Украине Мари Йованович. В МИД Украины заявили, что воспринимают это как плановую ротацию.