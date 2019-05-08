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08.05.2019, 17:03

В МИД подтвердили, что США отзывают посла Мари Йованович

В МИД подтвердили, что США отзывают посла Мари Йованович - Фото
Мари Йованович (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Смена посла - плановый процесс, подчеркнули в пресс-службе МИД Украины

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Соединенные Штаты отзывают посла в Украине Мари Йованович. Об этом сегодня на брифинге сообщила спикер МИД Екатерина Зеленко.

"Мы получили от Госдепартамента США информацию о том, что завершается миссия посла Соединенных Штатов Мари Йованович в Украине. Мы воспринимаем ротацию главы диппредставительства как плановый процесс, который происходит в соответствии с планами и процедурами, существующими в американской дипломатии", - сказала она.

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Зеленко подчеркнула, что последние годы были отмечены плодотворным сотрудничеством между Украиной и США, и в этом есть весомый вклад Йованович.

Говоря о том, кто может стать преемником Йованович, Зеленко предложила дождаться этой информации от официального представителя Госдепа США.

Ранее стало известно, что Йованович 20 мая завершает работу в Украине. 11 мая посол должна прилететь в Украину, а 20 мая, о чем якобы уведомили сегодня всех дипломатов посольства, Йованович вернется в Вашингтон.

В Конгрессе США отзыв посла из Украины призвали отменить это решение.

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Теги: мари йованович, МИД Украины
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