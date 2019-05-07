В Конгрессе США назвали возмутительным отзыв Йованович

Мари Йованович (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Лидер демократов в Палате представителей США Стени Хойер и председатель Комитета по иностранным делам Элиот Энгель обратились с требованием к администрации США отменить решение об отзыве из Киева посла Мари Йованович, которое они назвали возмутительным. Об этом они сообщили в совместном заявлении.

Представители Конгресса США назвали решение администрации Трампа политически мотивированным.

Реклама

"Посол Йованович - преданный государственный служащий и дипломат высокого уровня, который представлял Соединенные Штаты как при республиканских, так и при демократических администрациях. Возмутительное решение Белого дома отозвать ее - удар по политическим позициям", - говорится в заявлении.

Отмечается, что решение администрации президента было "политически мотивированным, поскольку союзники президента Трампа присоединились к иностранным субъектам в лоббировании за увольнение посла".

Законодатели заявили, что отзыв посла Йованович всего за несколько месяцев до окончания ее срока пребывания в Украине, вредит американским интересам и подрывает американскую дипломатию.

Ранее сегодня сообщалось, что в ответе официального представителя американского внешнеполитического ведомства сказано, что дата сложения полномочий Йованович согласуется с передачей президентской власти в Украине.