Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
07.05.2019, 20:55

В Конгрессе США назвали возмутительным отзыв Йованович

В Конгрессе США назвали возмутительным отзыв Йованович - Фото
Мари Йованович (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Представители Конгресса считают решение администрации Трампа политически мотивированным

Реклама
Реклама

Лидер демократов в Палате представителей США Стени Хойер и председатель Комитета по иностранным делам Элиот Энгель обратились с требованием к администрации США отменить решение об отзыве из Киева посла Мари Йованович, которое они назвали возмутительным. Об этом они сообщили в совместном заявлении.

Представители Конгресса США назвали решение администрации Трампа политически мотивированным.

Реклама

"Посол Йованович - преданный государственный служащий и дипломат высокого уровня, который представлял Соединенные Штаты как при республиканских, так и при демократических администрациях. Возмутительное решение Белого дома отозвать ее - удар по политическим позициям", - говорится в заявлении.

Отмечается, что решение администрации президента было "политически мотивированным, поскольку союзники президента Трампа присоединились к иностранным субъектам в лоббировании за увольнение посла".

Законодатели заявили, что отзыв посла Йованович всего за несколько месяцев до окончания ее срока пребывания в Украине, вредит американским интересам и подрывает американскую дипломатию.

Ранее сегодня сообщалось, что в ответе официального представителя американского внешнеполитического ведомства сказано, что дата сложения полномочий Йованович согласуется с передачей президентской власти в Украине.

Отправить:
Распечатать:
Теги: мари йованович, конгресс сша
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 