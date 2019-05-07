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07.05.2019, 06:14

В Госдепе США объяснили, что стоит за отзывом Йованович из Киева

В Госдепе США объяснили, что стоит за отзывом Йованович из Киева - Фото
Мари Йованович (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Отбыть на родину американский посол она должна не позднее 20 мая. Она является полпредом США в Украине с 23 августа 2016 года

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Дата сложения полномочий и отъезда посла США в Киеве Мари Йованович на родину согласуется с передачей президентской власти в Украине. Об этом говорится в ответе официального представителя американского внешнеполитического ведомства на запрос Укринформа.

"Посол Йованович завершает свой трехлетний дипломатический термин в Киеве в 2019 году, как и планировалось", - подчеркнули в Госдепартаменте США.

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По словам дипломатов, произойдет обычная ротация кадров.

Там отметили, что команда посольства, как и сотрудники Госдепа в Вашингтоне "продолжает тесно сотрудничать с украинским правительством и гражданским обществом для укрепления нашего партнерства".

Вчера, 6 мая, СМИ сообщили об отзыве посла США в Украине Мари Йованович на родину: 20 мая она должна отбыть в США.

Недавно генпрокурор Юрий Луценко заявил в интервью американскому каналу Hill.TV, что Йованович во время их первой встречи якобы предоставила ему список лиц, которых ГПУ не должна преследоватьВ посольстве США в Украине опровергли этоЗа несколько недель до того Йованович якобы призвала украинские власти уволить главу САП Назара Холодницкого из-за того, что он "был пойман на предоставлении консультаций подозреваемым, как избежать ответственности".

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Теги: Госдепартамент США, мари йованович, посол, отзыв
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