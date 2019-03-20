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20.03.2019, 19:23

Луценко дал интервью The Hill: обвинил Йованович. Госдеп ответил

Луценко дал интервью The Hill: обвинил Йованович. Госдеп ответил - Фото
Юрий Луценко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

В Госдепартаменте США сообщили, что заявление Луценко – "откровенная фальсификация"

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Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил в интервью американскому телеканалу Hill.TV, что посол США в Украине Мари Йованович во время их первой встречи якобы предоставила ему список лиц, которых ГПУ не должна преследовать.

"К сожалению, на первой встрече посол США в Киеве (Йованович) дала мне список людей, которых мы не должны преследовать", - сказал Луценко.

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"Мой ответ на это - это недопустимо. Никто в этой стране, ни наш президент, ни наш парламент, ни наш посол, не остановят меня от уголовного преследования за совершение преступления", - продолжил он.

Луценко также сказал, что ГПУ не получило средств на сумму почти 4 миллиона долларов, которые должно было выделить посольство США в Украине, заявив, что "ситуация была довольно странной" и указав на тот факт, что средства были выделены, но "не получены".

В Госдепартаменте телеканалу сообщили, что заявление Луценко – "откровенная фальсификация".

"Мы видели сообщения об обвинениях. В настоящее время Соединенные Штаты не оказывают никакой помощи Генеральной прокуратуре, но ранее пытались поддержать фундаментальную реформу сектора правосудия, в том числе в ГПУ, после Революции достоинства 2014 года", - сказал представитель Госдепа.

"Когда политическая воля к подлинным реформам со стороны меняющих друг друга генеральных прокуроров оказалась недостаточной, мы взяли на себя ответственность перед американскими налогоплательщиками и перенаправили помощь на более продуктивные проекты", - добавил он.

В пресс-службе Генпрокуратуры LIGA.net подтвердили, что Луценко действительно дал интервью Hill.TV.

"Она (Йованович, - ред.) на встрече озвучила ему список людей, которых нельзя преследовать", - сказала пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

На вопрос, почему только сейчас Луценко признался в этом, Сарган ответила: "Потому что сейчас у него об этом спросили".

По словам Сарган, в озвученном списке "не две и не три фамилии, а больше". Среди них – представители законодательной власти.

Ранее Йованович призвала украинские власти уволить главу Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого из-за того, что он "был пойман на предоставлении консультаций подозреваемым, как избежать ответственности"

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Теги: мари йованович, юрий луценко
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