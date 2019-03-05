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05.03.2019, 20:22

Посол США призвала власти Украины уволить Холодницкого

Посол США призвала власти Украины уволить Холодницкого - Фото
Назар Холодницкий (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Йованович подчеркнула, что необходимо провести тщательное расследование в отношении лиц, причастных к коррупции

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Посол США в Украине Мари Йованович призвала украинские власти уволить главу Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого из-за того, что он "был пойман за предоставлении консультаций подозреваемым, как избежать ответственности". Об этом Йованович заявила в Киеве во время информационного марафона "Диалоги во времени", сообщает пресс-служба посольства.

"Для целостности антикоррупционных институтов должен быть заменен специальный антикоррупционный прокурор. Тому, кто был пойман за предоставлении консультаций подозреваемым, как избежать ответственности по обвинению в коррупции, нельзя доверить вести эти самые дела", - сказала посол.

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Йованович подчеркнула, что необходимо провести тщательное расследование в отношении лиц, причастных к коррупции.

30 марта 2018 года главы НАБУ и ГПУ Артем Сытник и Юрий Луценко передали Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров жалобы на руководителя САП: якобы тот совершил дисциплинарные нарушения. Это произошло после того, как были обнародованы сделанные в рабочем кабинете Холодницкого аудиозаписи, на которых речь идет о подстрекательстве свидетеля к даче неправдивых показаний, о сливе данных о предстоящих обысках и о прессинге на чиновников для принятия "правильных" решений.

За это главу САП призвали уйти с должности. Его также обвиняли в препятствовании расследованию некоторых производств НАБУ. 26 июля КДКП решила, что не станет увольнять его: Холодницкий получил только выговор. Директор НАБУ заявил, что обжалует выговор.

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Теги: коррупция, США, назар холодницкий, мари йованович, сап
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