США отзывают своего посла Мари Йованович из Украины - СМИ

Мари Йованович (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Посол США Мари Йованович 20 мая завершает работу в Украине. Кто заменит ее на этой должности, пока неизвестно. Об этом сообщает Зеркало недели со ссылкой на собственные источники в среде американских дипломатов.

По их данным, сейчас Йованович экстренно отбыла в Вашингтон для консультаций.

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11 мая посол должна прилететь в Украину, а 20 мая, о чем якобы уведомили сегодня всех дипломатов посольства, Йованович вернется в Вашингтон.

До назначения нового главы дипломатической миссии в Украине его обязанности будет исполнять временный поверенный.

Недавно генеральный прокурор Юрий Луценко заявил в интервью американскому телеканалу Hill.TV о том, что Йованович во время их первой встречи якобы предоставила ему список лиц, которых ГПУ не должна преследовать.

В посольстве США в Украине опровергли заявление украинского генпрокурора.

За несколько недель до этого Йованович призвала украинские власти уволить главу Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого из-за того, что он "был пойман на предоставлении консультаций подозреваемым, как избежать ответственности".