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21.03.2019, 10:15

Посольство США опровергло заявление Луценко - ТСН

Посольство США опровергло заявление Луценко - ТСН - Фото
Фото: пресс-служба посольства США

Заявления генерального прокурора о "списке неприкасаемых" не соответствуют действительности, подчеркивают в посольстве

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Посольство США в Украине отрицает передачу генпрокурору Юрию Луценко так называемого списка неприкасаемых для правосудия. Об этом сообщает ТСН.

В интервью Hill.TV Луценко заявил, что посол США в Украине Мари Йованович на их первой встрече передала ему список людей, которых ГПУ не должна привлекать к ответственности.

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"Заявления генерального прокурора Украины не соответствуют действительности и направлены на ослабление репутации посла Йованович", - говорится ответе посольства на запрос издания.

В посольстве также отметили, что США продолжат поддержку борьбы с коррупцией в Украине, а также подчеркнули, что страна нуждается в преданных чиновниках и сильных антикоррупционных институтах.

"К сожалению, на первой встрече посол США в Киеве (Йованович) дала мне список людей, которых мы не должны преследовать", - сказал Луценко в интервью.

Он также заявил, что ГПУ не получило почти $4 млн, которые должно было выделить посольство США в Украине, указав на тот факт, что средства были выделены, но "не получены".

В Госдепартаменте США телеканалу сообщили, что заявление Луценко – "откровенная фальсификация".

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Теги: мари йованович, юрий луценко
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