Прощание Йованович. Посол США обратилась к украинцам: видео

Мари Йованович (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Накануне завершения дипломатической каденции в Украине, посол США Мари Йованович обратились к украинцам и поделилась мыслями о прогрессе, которого они достигли за последние несколько лет. Соответствующее видео разместило американское диппредставительство в Youtube.

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"В течение трех-пяти лет после Революции Достоинства Украина достигла огромного прогресса. Я вспоминаю все, что было достигнуто, например, стабилизация экономики, сотрудничество в рамках программы МВФ, - это было нелегко, но это означает, что фундаментальные принципы окрепли в Украине или вскоре укрепятся. Внедряется пенсионная реформа, реформа образования, здравоохранения, ни одна из них еще не завершена, и пройдет еще много лет, прежде чем все эти реформы полностью заработают", - сказала Йованович.

По ее мнению, Украина находится на своем пути к европейскому будущему и это чрезвычайно важно.

Она отметила прогресс в борьбе с коррупцией - создание Антикоррупционного суда.

"Я - очень большой оптимист по поводу Украины! И причины этого оптимизма - украинцы. Они образованные, выносливые, преданные и храбрые. Украинский народ творит судьбу Украины и добьется того, что принадлежит Украине по праву - их места среди европейских государств - процветающих , безопасных и демократических", - подытожила Йованович.

Недавно США приняли решение отозвать Йованович. В МИД Украины заявили, что это "плановый процесс, который происходит в соответствии с планами и процедурами, существующими в американской дипломатии". Кто займет место Йованович, пока неизвестно.