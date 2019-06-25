"Заинтересованы": посол Тейлор о встрече Трампа с Зеленским

Дональд Трамп (фото - ЕРА)

Временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор заявил 25 июня в Киеве, что дата визита президента Владимира Зеленского в Соединенные Штаты для встречи с президентом Дональдом Трампом еще не определена. Об этом сообщает Радио Свобода.

При этом посол добавил, что США очень заинтересованы как можно быстрее определиться с датой и повесткой дня этой встречи.

Также американский дипломат сказал, что вероятная встреча Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите G20 в Японии будет возможностью еще раз поставить вопрос о 24 военнопленных украинских моряках.

"Это - одна из причин организации возможной встречи", - уточнил Тейлор.

В Белом доме заявили, что Трамп намерен встретиться с Путиным во время саммита Большой двадцатки в Осаке, чтобы обсудить ряд вопросов региональной безопасности, в том числе ситуацию в Украине.

Министр иностранных дел Павел Климкин говорил, что на встрече президентов США и России в рамках саммита G20 будет поднят вопрос Украины и освобождения украинских пленных моряков.

Читайте также: У Зеленского объяснили, почему его не будет на саммите G20