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25.06.2019, 06:35

Трамп и Путин обсудят Украину на саммите G20 - Белый дом

Трамп и Путин обсудят Украину на саммите G20 - Белый дом - Фото
Фото: EPA

В администрации Трампа подтвердили намерение американского президента обсудить с российским ситуацию в Украине

Президент США Дональд Трамп намерен встретиться с президентом России Владимиром Путиным во время саммита Большой двадцатки в Осаке, чтобы обсудить ряд вопросов региональной безопасности, в том числе ситуацию в Украине. Об это сообщает Укринформ, ссылаясь на источник в Белом доме.

"Ожидается, что разговор будет сосредоточен прежде всего на вопросах региональной безопасности, в том числе на ситуациях в Иране, Украине, Сирии, на Ближнем Востоке", - заявил представитель Белого дома.

По его словам, США планируют вынести на обсуждение вопросы контроля над вооружениями и улучшения двусторонних отношений.

Министр иностранных дел Павел Климкин говорил, что на встрече президентов США и России в рамках саммита G20 будет поднят вопрос Украины и освобождения украинских пленных моряков.

Ранее пресс-секретарь утина Дмитрий Песков заявил, что в планах у Путина нет встречи с президентом Владимиром Зеленским в Осаке.

Читайте также: У Зеленского объяснили, почему его не будет на саммите G20

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Теги: дональд трамп, владимир путин, G20
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