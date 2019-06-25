Трамп и Путин обсудят Украину на саммите G20 - Белый дом

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Президент США Дональд Трамп намерен встретиться с президентом России Владимиром Путиным во время саммита Большой двадцатки в Осаке, чтобы обсудить ряд вопросов региональной безопасности, в том числе ситуацию в Украине. Об это сообщает Укринформ, ссылаясь на источник в Белом доме.

"Ожидается, что разговор будет сосредоточен прежде всего на вопросах региональной безопасности, в том числе на ситуациях в Иране, Украине, Сирии, на Ближнем Востоке", - заявил представитель Белого дома.

По его словам, США планируют вынести на обсуждение вопросы контроля над вооружениями и улучшения двусторонних отношений.

Министр иностранных дел Павел Климкин говорил, что на встрече президентов США и России в рамках саммита G20 будет поднят вопрос Украины и освобождения украинских пленных моряков.

Ранее пресс-секретарь утина Дмитрий Песков заявил, что в планах у Путина нет встречи с президентом Владимиром Зеленским в Осаке.

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