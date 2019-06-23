Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
23.06.2019, 20:29

Климкин объяснил, что будут обсуждать на встрече Трампа и Путина

Климкин объяснил, что будут обсуждать на встрече Трампа и Путина - Фото
Павел Климкин (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Глава МИД прокомментировал встречу президентов двух стран

На встрече президентов двух стран  США и России будет поднят вопрос Украины и освобождения украинских пленных моряков. Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин, сообщает 5 канал.

"Мы поговорили с Белым домом, Госдепом о том, как "украинский трек" должен быть освещен (на встрече, - ред.) ... Конечно, Трамп сам будет принимать решение. Но в его материалах, я уверен, все будет написано правильно", - отметил Климкин.

По его словам, Украина и освобождение украинских моряков "там точно будет присутствовать".

Климкин заявил, что после 25 июня Украина начнет на международных площадках новую волну давления на страну-агрессора Россию на международных площадках.

Отправить:
Распечатать:
Теги: Украина, дональд трамп, владимир путин, Климкин, встреча, моряки
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 