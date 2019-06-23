Климкин объяснил, что будут обсуждать на встрече Трампа и Путина

Павел Климкин (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

На встрече президентов двух стран США и России будет поднят вопрос Украины и освобождения украинских пленных моряков. Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин, сообщает 5 канал.

"Мы поговорили с Белым домом, Госдепом о том, как "украинский трек" должен быть освещен (на встрече, - ред.) ... Конечно, Трамп сам будет принимать решение. Но в его материалах, я уверен, все будет написано правильно", - отметил Климкин.

По его словам, Украина и освобождение украинских моряков "там точно будет присутствовать".

Климкин заявил, что после 25 июня Украина начнет на международных площадках новую волну давления на страну-агрессора Россию на международных площадках.