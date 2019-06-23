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23.06.2019, 19:19

Климкин сказал, когда Украина начнет новую волну давления на РФ

Климкин сказал, когда Украина начнет новую волну давления на РФ - Фото
Павел Климкин (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Глава МИД отметил, что "это давление будет краткосрочным"

После 25 июня Украина начнет на международных площадках новую волну давления на страну-агрессора Россию на международных площадках. Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин, сообщает 5 канал.

По его словам, это произойдет, если российская власть до 25 июня не предоставит международному трибуналу ООН по морскому праву отчет об освобождении украинских моряков.

"Это давление будет краткосрочным, поскольку нам нужно достичь результата. И будет среднесрочное давление, потому что результатом этого будет ограничение российской морской активности, российской военной активности", - отметил Климкин.

Глава МИД не стал пока сообщать подробности.

25 мая международный трибунал обязал Россию освободить 24 украинских моряков, которых задержали вблизи Керченского пролива в 2018 году. Страна-агрессор посчитала, что трибунал не имел права решать судьбу заключенных. 

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Теги: Россия, павел климкин, давление, моряки
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