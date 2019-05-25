МИД России прокомментировал проигрыш в трибунале ООН

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В МИД России считают, что международный суд ООН не имел права решать судьбу украинских моряков. Соответствующее заявление обнародовали на сайте ведомства.

Вопрос освобождения украинских пленных моряков пока не поднимался.

"В ходе последующего арбитражного разбирательства намерены последовательно отстаивать нашу позицию, в том числе, отсутствие у арбитража юрисдикции рассматривать данную ситуацию...", - отмечается в заявлении.

25 мая 2019 года международный трибунал по морскому праву обязал Россию освободить два украинских корабля и вспомогательное судно, а также 24 моряков, которые были задержаны вблизи Керченского пролива в 2018 году.

Заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль считает, что после принятого решения трибунала ООН российская сторона должна закончить уголовные дела и отпустить украинских моряков. Дело об иммунитетах моряков по сути будет рассматривать отдельный арбитраж, это может быть длительным процессом.