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25.05.2019, 14:55

Морской трибунал обязал Россию отпустить украинских моряков

Морской трибунал обязал Россию отпустить украинских моряков - Фото
Международный трибунал по морскому праву (фото - ЕРА)

Международный трибунал по морскому праву выполнил ключевое требование Украины по делу о пленных моряках

Международный трибунал по морскому праву обязал Россию освободить два украинских корабля и вспомогательное судно, а также 24 моряков, которые были задержаны вблизи Керченского пролива в 2018 году. Об этом замминистра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль сообщает в Facebook.

Это было ключевое требование Украины по делу о временных мерах, которые должна осуществить страна-агрессор.

За такое решение проголосовали 19 судей, против - один, российский судья Колодкин.

Российская сторона отказалась принимать участие в заседаниях трибунала и предоставить свои материалы для слушания, однако по конвенционному праву ООН обязана выполнять решения.

Суд отметил, что не нашел подтверждений российской версии о "провокационной военной операции Украины".

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Теги: ООН, война, Азов, моряки, морской трибунал
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