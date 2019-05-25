Зеркаль отреагировала на решение трибунала ООН по морякам

Елена Зеркаль (фото - president.gov.ua)

Заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль считает, что после принятого сегодня решения трибунала ООН российская сторона должна закончить уголовные дела и отпустить украинских моряков. Об этом она заявила сегодня журналистам в Гамбурге.

"Как они будут это делать – это уже не вопрос трибунала. Трибунал не дает России никаких указаний относительно того, как это сделать. Это очень взвешенное и мудрое решение", - отметила Зеркаль.

По ее словам, на протяжении месяца они должны отчитаться перед трибуналом. "Как и мы, относительно того, как они выполнили приказ суда… Россия должна это сделать и отчитаться перед трибуналом", - подчеркнула Зеркаль.

Отвечая на вопрос о возможных мерах в случае того, если Россия не освободит моряков, Зеркаль сказала: "Есть санкции. Есть международное сообщество, которое может применять давление к странам, не выполняющим решения трибунала".

Она подчеркнула, что выполнение решения "более чем обязательно", поскольку решение трибунала "даже более четкое, чем мы надеялись".

"Я считаю, что это - наша общая победа, и она является для нас очень важной. Мы сделали все, что смогли сделать, и трибунал поддержал сегодня Украину. То, что сегодня произошло - это существенная для нас победа, и это определение того, что мы выбрали правильный путь защиты наших национальных интересов, суверенитета и освобождения ребят", - отметила Зеркаль.

Она поблагодарила судей за принятие "взвешенного решения". Зеркаль уточнила, что дело об иммунитетах украинских моряков по сути будет рассматривать отдельный арбитраж, это может быть длительным процессом.

25 мая международный трибунал по морскому праву обязал Россию освободить два украинских корабля и вспомогательное судно, а также 24 моряков, которые были задержаны вблизи Керченского пролива в 2018 году.