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01.06.2019, 22:46

МИД призвал страны надавить на Россию ради освобождения моряков

МИД призвал страны надавить на Россию ради освобождения моряков - Фото
Павел Климкин (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Необходимо сделать все возможное, используя политические средства и действуя через национальные морские администрации, написал Климкин

Сегодня, 1 июня, министерство иностранных дел отправило обращение ко всем министрам иностранных дел из стран - друзей и партнеров Украины с просьбой и требованием давить на РФ для выполнения решения международного трибунала в Гамбурге. Об этом сообщил в Twitter глава МИД Павел Климкин.

Климкин написал, что необходимо сделать все возможное, используя политические средства и действуя через национальные морские администрации.

25 мая сообщалось, что международный трибунал по морскому праву обязал Россию освободить два украинских корабля и вспомогательное судно, а также 24 моряков, которые были задержаны вблизи Керченского пролива в 2018 году. В МИД России считают, что трибунал якобы не имел права решать судьбу украинских моряков. Глава МИД Павел Климкин назвал реакцию Москвы "вялой и беззубой". Посол Украины в Германии сказал, что ждет РФ, если она не отпустит моряков.

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Теги: павел климкин, моряки, международный трибунал, керченский пролив
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