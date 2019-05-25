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25.05.2019, 19:57

"Вялое и беззубое": Климкин о заявлении МИД РФ по морякам

"Вялое и беззубое": Климкин о заявлении МИД РФ по морякам - Фото
Павел Климкин (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Глава МИД отреагировал на заявление МИД РФ о проигрыше в трибунале ООН

Министр иностранных дел Павел Климкин назвал реакцию МИД РФ о решении трибунала по освобождению украинских пленных моряков "вялой и беззубой". Об этом он заявил у себя в Twitter.

"Почитайте вялое и беззубое заявление МИД РФ относительно решения международного трибунала по морскому праву, и поймете масштаб нашей сегодняшней победы. Россия должна вернуть украинские корабли, а главное - освободить наших моряков", - отметил Климкин.

Он опубликовал фото с представителями Украины после оглашения результатов голосования в трибунале ООН.

Фото: twitter.com/PavloKlimkin

"А так выглядит простое дипломатическое счастье", - прокомментировал он.

25 мая 2019 года международный трибунал по морскому праву обязал Россию освободить два украинских корабля и вспомогательное судно, а также 24 моряков, которые были задержаны вблизи Керченского пролива в 2018 году..

В МИД России считают, что международный суд ООН не имел права решать судьбу украинских моряков.

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Теги: Климкин Павел, мид рф, моряки, трибунал оон
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