Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
26.05.2019, 08:57

Посол в Германии сказал, что ждет РФ, если не отдаст моряков ВМС

Посол в Германии сказал, что ждет РФ, если не отдаст моряков ВМС - Фото
Андрей Мельник (фото — twitter.comMelnykAndrij)

Украина получила "убедительную дипломатическую победу" и мощный "международно-правовой козырь" для освобождения моряков, считает посол Андрей Мельник

Если Россия не выполнит решение Международного трибунала по морскому праву, согласно которому РФ должна немедленно освободить украинские корабли и моряков, Украина будет добиваться введения так называемых гамбургских санкций. Об этом сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник, передает Укринформ.

"Если же Москва решит игнорировать это решение, то мы будем продвигать идею введения новых - гамбургских - санкций в отношении России", - заверил дипломат, назвал решение трибунала ООН историческим.

Посол призвал правительство Германии и лично главу МИД страны Хайко Мааса требовать от Кремля немедленного исполнения вердикта.

25 мая суд ООН обязал Россию освободить корабли ВМС и 24 захваченных в плен моряков. В МИД России считают, что трибунал якобы не имел права решать судьбу украинских моряков. Глава МИД Павел Климкин назвал реакцию Москвы "вялой и беззубой".

Читайте также: Решение трибунала ООН по морякам: Порошенко дал совет Зеленскому

Отправить:
Распечатать:
Теги: Международный трибунал ООН, вмс, моряки, андрей мельник, гамбургские санкции, посол в германии
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 