Решение трибунала ООН по морякам: Порошенко дал совет Зеленскому

Владимир Зеленский и Петр Порошенко (фото - коллаж LIGA.net)

Команда президента Владимира Зеленского должна сама формировать повестку дня освобождения Кремлем украинских заложников и временно оккупированных территорий. Об этом заявил в Facebook экс-президент Петр Порошенко, комментируя решение международного трибунала по морскому праву в поддержку Украины.

"Новым лицам на Банковой следовало бы не ждать импульс от общества, а самим формировать повестку дня освобождения Кремлем украинских заложников и оккупированных территорий. Уже не до шуток - время действовать", - отметил Порошенко.

Он подчеркнул, что каждый украинский политик должен помнить истину – "не стоит ни заигрывать с Россией, ни верить ее добросовестность". "Сценарий войны пишется в Кремле, где для Украины заготовлена ​​развязка, - "мир через капитуляцию". Самоубийством было бы становиться соавторами этого сценария", - уточнил Порошенко.

25 мая 2019 года международный трибунал по морскому праву обязал Россию освободить два украинских корабля и вспомогательное судно, а также 24 моряков, которые были задержаны вблизи Керченского пролива в 2018 году.

Зеленский заявил, что выполнение РФ приказа международного трибунала ООН об освобождении украинских моряков может стать первым сигналом о готовности к прекращению конфликта с Украиной.