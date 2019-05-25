Зеленский: Освобождение моряков может быть первым сигналом России

Владимир Зеленский (фото - пресс-служба президента)

Выполнение РФ приказа международного трибунала ООН об освобождении украинских моряков может стать первым сигналом о готовности к прекращению конфликта с Украиной. Об этом заявил президент Владимир Зеленский у себя в Facebook.

"Выполнение РФ приказа международного трибунала ООН об освобождении захваченных украинских моряков и кораблей может стать первым сигналом со стороны российского руководства о реальной готовности к прекращению конфликта с Украиной", - отметил Зеленский.

Он считает, что таким образом, Россия может сделать шаг к разблокированию переговоров и решения созданных ею проблем цивилизованным способом. "Посмотрим, какой путь выберут в Кремле. Но мы очень ждем наших ребят дома", - отметил Зеленский.

25 мая международный трибунал по морскому праву обязал Россию освободить два украинских корабля и вспомогательное судно, а также 24 моряков, которые были задержаны вблизи Керченского пролива в 2018 году.