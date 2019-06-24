У Путина сообщили, будет ли встреча с Зеленским на саммите G20

Дмитрий Песков (фото - пресс-служба Кремля)

В планах у президента России Владимира Путина нет встречи с президентом Владимиром Зеленским на саммите Большой двадцатки. Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, пишет пропагандистский ресурс РИА Новости.

"В графике нет", - сказал он.

18 июня 2019 года сообщалось, что Зеленский при возможной встрече с президентом страны-агрессора в первую очередь поднимет вопрос оккупированных территорий - Крыма и Донбасса.

По словам Пескова, Путин начнет разговор с Зеленским "с правильных фраз", а вопрос Донбасса нужно обсуждать "не с Путиным, а с местными жителями", а "по Крыму уже и особо говорить нечего".