Зеленский рассказал, что скажет Путину при встрече

Владимир Зеленский (фото - president.gov.ua)

Президент Украины Владимир Зеленский при возможной встрече с президентом России Владимиром Путиным в первую очередь поднимет вопрос оккупированных территорий - Крыма и Донбасса. Об этом Зеленский заявил в интервью Bild.

На вопрос журналиста о том, какими будут первые слова, которые Путин услышит от него, Зеленский ответил: "Начнем с того, что Донбасс и Крым - это Украина".

Тогда журналист спросил, не потерян ли Крым для Украины окончательно. На это Зеленский ответил: "Крым - это Украина. И мы надеемся, что скоро он вернется".

В ночь на сегодня, 18 июня, самолет Владимира Зеленского приземлился в аэропорту Берлина "Тегель". Сначала он встретится сегодня с президентом Бундестага Вольфгангом Шойбле, потом - с канцлером Ангелой Меркель. Позднее Зеленский встретится с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

Вчера он совершил первый визит во Францию.

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