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17.06.2019, 20:07

Зеленский: Мы не готовы к переговорам с сепаратистами

Зеленский: Мы не готовы к переговорам с сепаратистами - Фото
Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон (фото - ЕРА)

Президент пояснил, к каким именно переговорам готова Украина

Президент Владимир Зеленский заявил, что не готов к переговорам с сепаратистами, комментируя ошибку в переводе слов президента Франции Эмманюэля Макрона. Об этом он сказал во время совместной с Макроном пресс-конференции.

"Мы не готовы к диалогу с сепаратистами, мы готовы действовать в минском формате…Мы готовы прекратить огонь и я уже не раз это декларировал", - сказал Зеленский.

Ранее на пресс-конференции Макрон заявил"Президент Зеленский сказал, что это приоритет мандата восстановить мир, заставить оружие замолчать и пойти на путь переговоров с сепаратистами, которые (переговоры – ред.) уже начались". Вероятно, именно эту часть реплики Макрона пояснил президент Украины.

Как сообщалось, сегодня в Париже прошла встреча Зеленского с Макроном, основной темой которой была война в Донбассе, а также отношения Украины и Франции, в том числе, экономические.

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Теги: Владимир Зеленский, война, Донбасс, эмманюэль макрон
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