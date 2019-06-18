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18.06.2019, 13:18

Кремль отреагировал на слова Зеленского о встрече с Путиным

Кремль отреагировал на слова Зеленского о встрече с Путиным - Фото
Дмитрий Песков (скриншот видео)

Пресс-секретарь президента страны-агрессора РФ отметил, что вопрос Донбасса нужно обсуждать "не с Путиным, а с местными жителями"

Президент России Владимир Путин начнет свой разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским "с правильных фраз". Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщают росСМИ.

Песков сказал, что в Кремле видели высказывание Зеленского о том, что он при возможной встрече с Путиным в первую очередь поднимет вопрос Донбасса и Крыма.

"У меня нет сомнений, что президент Путин всегда начинает общение с правильных фраз. В случае, если такое общение когда-нибудь состоится, я не сомневаюсь, что он тоже начнет общение с правильных фраз", - отметил он.

По словам Пескова, вопрос Донбасса нужно обсуждать "не с Путиным, а с местными жителями", а "по Крыму уже и особо говорить нечего".

18 июня 2019 года сообщалось, что президент Украины при возможной встрече с президентом России в первую очередь поднимет вопрос оккупированных территорий - Крыма и Донбасса.

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Теги: Владимир Зеленский, Донбасс, владимир путин, Крым, дмитрий песков, встреча
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