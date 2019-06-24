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24.06.2019, 13:50

У Зеленского объяснили, почему его не будет на саммите G20

У Зеленского объяснили, почему его не будет на саммите G20 - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Пресс-секретарь президента Юлия Мендель сообщила, что в графике у Зеленского не был запланирован визит на саммит Большой двадцатки

Президент Владимир Зеленский не планировал посещение саммита Большой двадцатки. Об этом корреспонденту LIGA.net сообщила пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель.

"Не был запланирован визит в Осаку в графике президента", - сказала она.

Ранее издание Апостроф сообщило, ссылаясь на Министерство иностранных дел Японии, что Зеленского нет в списке приглашенных на саммит G20.

До этого пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в планах у Путина нет встречи с Зеленским в Осаке.

Министр иностранных дел Павел Климкин сообщил, что на встрече президентов США и России в рамках саммита будет поднят вопрос Украины и освобождения украинских пленных моряков.

"Мы поговорили с Белым домом, Госдепом о том, как "украинский трек" должен быть освещен (на встрече, - ред.) ... Конечно, Трамп сам будет принимать решение. Но в его материалах, я уверен, все будет написано правильно", - отметил Климкин.

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Теги: G20
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