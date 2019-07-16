Встреча Зеленского с Трампом возможна в сентябре - Пристайко

Владимир Зеленский (фото - president.gov.ua)

В ближайшее время состоится визит президента Владимира Зеленского в США, также встреча с Дональдом Трампом возможна в сентябре в Польше. Об этом сегодня на брифинге сообщил замруководителя Офиса президента Вадим Пристайко.

По его словам, украинская сторона получила приглашение от Дональда Трампа, в настоящее время уточняются даты визита Зеленского в США, согласовываются графики двух президентов.

"Визит в США планируется в ближайшее время. Для этого нужно договориться с американской стороной", - сказал он.

Также он подтвердил, что на 1 сентября планируется визит президента Зеленского в Польшу по приглашению Анджея Дуды.

По его словам, там собираются лидеры многих стран. "Думаю, что и президент США обязательно приедет, учитывая тему встречи в Варшаве", - добавил Пристайко.

Комментируя инициативу Зеленского расширить нормандский формат и привлечь к нему Трампа, Пристайко сказал, что Украина не направляла официальные приглашения ни США, ни Великобритании принять участие в переговорах. По его словам, не секрет, что к "нормандскому формату" хотели присоединиться Канада и Польша.

7 июля спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что встреча президента Украины и американского лидера должна состояться в ближайшем будущем.