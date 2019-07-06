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06.07.2019, 07:17

Волкер рассказал о будущей встрече Зеленского с Трампом

Волкер рассказал о будущей встрече Зеленского с Трампом - Фото
Курт Волкер (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Спецпредставитель США по вопросам Украины сказал, что "очень важно, чтобы оба президента встретились"

Встреча президента Украины Владимира Зеленского и американского лидера Дональда Трампа должна состояться в ближайшем будущем. Об этом в интервью Голосу Америки заявил спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер.

"Мы ждем его визит. Дата еще не назначена. Это вопрос ближайшего будущего. Очень важно, чтобы оба президента встретились. Они никогда раньше не встречались, хотя и общались по телефону", - отметил Волкер.

По его словам, США хотят дать Зеленскому сигнал, что полностью поддерживают его усилия в вопросе "реальных реформ в Украине".

"Это настоящая возможность для Украины. Если Зеленский сможет это сделать, он позволит Украине оторваться от наследства прошлого", - подчеркнул Волкер.

Волкер считает, что разведение сил в Станице Луганской - "это "очень позитивный шаг, который привлекает внимание к бездействию России".

"Украина должна сыграть роль лидера в нормандской процессе, одновременно США будут продолжать поддерживать ее действия", - сказал он.

3 июля сообщалось, что Зеленский поблагодарил Волкера за все, что он лично и администрация президента США Дональда Трампа делают для помощи Украине. Зеленский подчеркнул, что Россия не демонстрирует доброй воли для урегулирования конфликта.

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Теги: визит в США, Курт Волкер, Владимир Зеленский, дональд трамп
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