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03.07.2019, 06:13

Зеленский в Канаде встретился с Волкером: что обсуждали - фото

Зеленский в Канаде встретился с Волкером: что обсуждали - фото - Фото
Владимир Зеленский (фото - пресс-служба президента)

Президент отметил, что Россия не демонстрирует доброй воли для урегулирования конфликта в Донбассе

Президент Владимир Зеленский во время визита в Канаду провел встречу со специальным представителем США по вопросам Украины Куртом Волкером. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Зеленский поблагодарил Волкера за все, что он лично и администрация президента США Дональда Трампа делают для помощи Украине.

Фото: president.gov.ua

Президент отметил, что Украина полностью поддерживает политико-дипломатическое путь урегулирования конфликта в Донбассе. Свидетельством этого является "перезапуск" работы украинских представителей в трехсторонней контактной группе, шаги в направлении активизации нормандского формата и разведения сил и средств в Станице Луганской.

Зеленский подчеркнул, что Россия не демонстрирует доброй воли для урегулирования конфликта. Страна-агрессор РФ не поддержала предложенное Украиной "хлебное" перемирие, продолжаются обстрелы, в том числе и автомобилей медицинской помощи, на временно оккупированной территории Донбасса ограничивается деятельность ОБСЕ.

2 июля 2019 года президент с первой леди Еленой Зеленской прибыли авиарейсом в Канаду, где у главы государства были запланированы встречи с руководством страны, бизнесом и диаспорой. 

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Теги: Курт Волкер, Владимир Зеленский, война, Донбасс, дональд трамп, канада, встреча
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