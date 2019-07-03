Зеленский в Канаде встретился с Волкером: что обсуждали - фото

Владимир Зеленский (фото - пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский во время визита в Канаду провел встречу со специальным представителем США по вопросам Украины Куртом Волкером. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Зеленский поблагодарил Волкера за все, что он лично и администрация президента США Дональда Трампа делают для помощи Украине.

Фото: president.gov.ua

Президент отметил, что Украина полностью поддерживает политико-дипломатическое путь урегулирования конфликта в Донбассе. Свидетельством этого является "перезапуск" работы украинских представителей в трехсторонней контактной группе, шаги в направлении активизации нормандского формата и разведения сил и средств в Станице Луганской.

Зеленский подчеркнул, что Россия не демонстрирует доброй воли для урегулирования конфликта. Страна-агрессор РФ не поддержала предложенное Украиной "хлебное" перемирие, продолжаются обстрелы, в том числе и автомобилей медицинской помощи, на временно оккупированной территории Донбасса ограничивается деятельность ОБСЕ.

2 июля 2019 года президент с первой леди Еленой Зеленской прибыли авиарейсом в Канаду, где у главы государства были запланированы встречи с руководством страны, бизнесом и диаспорой.

Читайте также: У Кучмы рассказали о результатах переговоров в Минске