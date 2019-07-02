Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
02.07.2019, 20:47

У Кучмы рассказали о результатах переговоров в Минске

У Кучмы рассказали о результатах переговоров в Минске - Фото
Второй президент Украины Леонид Кучма (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Леонид Кучма в Минске заявил, что не возражает против обмена удерживаемых в формате "всех установленных на всех установленных"

На переговорах трехсторонней контактной группы в Минске не удалось достичь никакого прогресса ни по внедрению "хлебного перемирия", ни по освобождению удерживаемых лиц. Причина – в позиции России, сообщает в Facebook пресс-секретарь Леонида Кучмы Дарка Олифер.

"Украинская сторона не возражает против освобождения удерживаемых в формате "всех установленных на всех установленных", но предлагает ускорить этот процесс пошаговым выполнением этой формулы", - написала она.

Решено в течение недели согласовать график сноса фортификационных сооружений в районе Станицы Луганской. График должна согласовать миссия ОБСЕ.

"Надеемся, что следующая встреча трехсторонней контактной группы в Минске, запланированная на 17 июля, будет более конструктивной", - сказано в сообщении.

Ранее секретарь СНБО Александр Данилюк заявил, что план Владимира Зеленского по Донбассу, о котором заявлял президент, обсуждается в Минске, "поэтому публично мы его не комментируем".

Отправить:
Распечатать:
Теги: перемирие, станица луганская, минск, леонид кучма
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 