У Кучмы рассказали о результатах переговоров в Минске

Второй президент Украины Леонид Кучма (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

На переговорах трехсторонней контактной группы в Минске не удалось достичь никакого прогресса ни по внедрению "хлебного перемирия", ни по освобождению удерживаемых лиц. Причина – в позиции России, сообщает в Facebook пресс-секретарь Леонида Кучмы Дарка Олифер.

"Украинская сторона не возражает против освобождения удерживаемых в формате "всех установленных на всех установленных", но предлагает ускорить этот процесс пошаговым выполнением этой формулы", - написала она.

Решено в течение недели согласовать график сноса фортификационных сооружений в районе Станицы Луганской. График должна согласовать миссия ОБСЕ.

"Надеемся, что следующая встреча трехсторонней контактной группы в Минске, запланированная на 17 июля, будет более конструктивной", - сказано в сообщении.

Ранее секретарь СНБО Александр Данилюк заявил, что план Владимира Зеленского по Донбассу, о котором заявлял президент, обсуждается в Минске, "поэтому публично мы его не комментируем".