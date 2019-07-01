Данилюк не пояснил, в чем состоит план Зеленского по Донбассу

Александр Данилюк (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

План Владимира Зеленского по Донбассу, о котором заявлял президент, обсуждается в Минске, "поэтому публично мы его не комментируем". Так секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк ответил на просьбу рассказать, в чем состоит план, пишет LB.ua.

Он говорит, что обсуждал с Зеленским минские соглашения - тот "вникал в каждую деталь", так как процессу "очень не хватало незамыленного взгляда". Данилюк утверждает, что о пересмотре соглашений речь пока не идет - "обнулить их невозможно".

"Мы хотим полностью реализовать Минск - это в наших интересах. Мы хотим реинтегрировать территории. Считаю, мы к этому готовы. В 2014-м сделать это было смерти подобно: мы бы как страна просто не выдержали, не смогли бы... Реинтеграция будет тяжелой, но если мы сможем пройти этот путь, сможем проглотить проблему, - то станем сильнее", - считает он.

Секретарь СНБО сказал, что переговорщик от Украины Леонид Кучма внес некие предложения ("Возможно, РФ пойдет на это. Но стоять и упираться лбом тоже нельзя"), а некоторые идеи - самого Зеленского.

Он считает, что вопрос Донбасса можно решить еще при жизни президента страны-оккупанта Владимира Путина, хотя добавляет: Россия "к чему-то готовится", и это "явно какие-то наступательные действия".

"Наша задача - двигаться по гуманитарному направлению. Без уступок, в том числе, и территориальных. Просто строить прифронтовую инфраструктуру. Показать людям на оккупированных территориях, что до нормальной жизни рукой подать. Например, тот же мост в Станице Луганской", - пояснил он.

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