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01.07.2019, 11:17

Данилюк заявил о реальности встречи Зеленского с Путиным

Данилюк заявил о реальности встречи Зеленского с Путиным - Фото
Александр Данилюк (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Попытки освободить заложников и пленных через внешнее влияние, говорит секретарь СНБО, не работают. "Будем пробовать новые механизмы", - сказал он.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк считает, что встреча президента Владимира Зеленского с лидером страны-оккупанта Владимиром Путиным вполне реальна, и не переживает из-за разницы в опыте переговоров на высшем уровне. Об этом он рассказал изданию LB.ua.

"Если сравнивать опыт Путина, длительность нахождения его при власти, тотальный контроль у него в стране с Владимиром Зеленским, который только знакомится с системой власти и априори является демократом, то с этой точки зрения встреча, может быть, нецелесообразна", - отметил он.

Но, говорит секретарь СНБО, ситуация "гораздо сложнее".

"Переговоры происходят в конкретный момент времени, и позиции сторон формируются исходя из интересов и возможностей в этот момент. Сейчас они могут быть выгодны России, поскольку там происходят свои внутренние процессы, сказывается влияние санкций", - пояснил он.

Данилюк назвал само собой разумеющимся, что "никто не верит, что они встретятся и решат все проблемы".

"Но заложников и военнопленных нужно освобождать", - подытожил он.

Месяц назад секретарь СНБО говорил, что переговоры с РФ - "только в нормандском формате".

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Теги: Александр Данилюк, снбо
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