Секретарь СНБО: Переговоры с РФ - только в нормандском формате

Александр Данилюк (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

У президента Владимира Зеленского нет коммуникаций с РФ: он считает, что сначала переговорную позицию нужно сформировать, после чего "проговорить ее" в только в рамках нормандского формата - на четырехсторонних встречах Украина/Германия/Франция/Россия. Об этом на канале 1+1 заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк.

По его словам, команда Зеленского будет придерживаться этого правила.

"Нам это может нравиться или не нравиться, но этот формат существует уже несколько лет, и на нем завязано много процессов, решений... И санкций, от которых Россия очень серьезно страдает. Это является определенным, серьезным фактором в переговорах между Украиной и Россией", - отметил Данилюк.

Секретарь СНБО пояснил, что "звучало много агрессивных призывов и призывов помириться, но война продолжается", и такие призывы у Зеленского воспринимают лишь как информацию.

Встреча в нормандском формате может состояться не раньше осени. В последний раз лидеры стран виделись вместе 11 июня 2018 года в Берлине - без какого-либо существенного результата.

Ранее Зеленский разговаривал о войне за закрытой дверью с волонтерами, в том числе о красных линиях в отношениях с РФ. мСпецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер посетовал, что сейчас у Запада "нет оптимизма" насчет того, что РФ готова что-то обсуждать по Украине, и назвал проблемой "уставших от войны".

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