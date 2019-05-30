"Оптимизма нет". Волкер о шансах, что РФ пойдет навстречу Украине

Курт Волкер (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Стране-оккупанту России, похоже, удобна нынешняя ситуация с Украиной: Москва может надолго законсервировать сегодняшний статус-кво, постоянно имея рычаг для определенного давления на Киев. Об этом спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил во время экспертной панели Фонда Карнеги.

Он говорит, что давно уже "не слышал ничего от российской стороны" в плане очередного раунда переговоров - с помощником российского президента Владиславом Сурковым или кем-то еще.

"Но с этим все ОК, я сам проявлю инициативу и скажу: вот, я готов разговаривать. Чтобы понять, считают ли они, что сейчас будет смысл встретиться", - отметил он.

По словам Волкера, хотя никакой коммуникации с РФ нет, "зато мы видим их действия": паспортизация жителей временно оккупированного Донбасса, усиление обстрелов на востоке в нарушение режима прекращения огня, а также отсутствие поздравления по случаю начала каденции Владимира Зеленского. "Так что у нас нет оптимизма насчет того, что они готовы что-то обсуждать сейчас", - сказал он.

Волкер заявил, что независимо от того, будет или нет прогресс с миром в Донбассе, идея такова, чтобы Украина вошла в евросообщество и закрепилась там, как реформированная демократия с сильной экономикой. "И по этой части все идет хорошо", - подытожил он.

Ранее дипломат заверил, что уже поговорил с Трампом о контактах Белого дома с Зеленским. Вчера президент написал пожелание по случаю Дня миротворцев ООН, а до этого разговаривал за закрытой дверью с волонтерами, в том числе о красных линиях в отношениях с РФ.

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