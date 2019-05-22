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22.05.2019, 10:54

У Зеленского рассказали о красных линиях переговоров с Россией

У Зеленского рассказали о красных линиях переговоров с Россией - Фото
Андрей Богдан (скриншот из телеэфира)

Вчера новый глава АП Андрей Богдан создал инфобомбу, заявив, что на тему переговоров со страной-агрессором РФ нужно провести "народный референдумом"

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Президент Владимир Зеленский и его команда не будут озвучивать, какие красные линии они готовы или не готовы переступить на переговорах с руководством страны-оккупанта РФ. Вопрос о границах того, что позволит себе Зеленский, задал главе его администрации Андрею Богдану в эфире канала 112 Украина нардеп Свободы Андрей Ильенко.

Отвечая на вопрос, Богдан сказал, что новое руководство Украины "вынуждено искать компромисс".

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"Есть очень хорошее правило, которое существует в дипломатии: не фиксировать свои красные линии до того, как идешь на переговоры. <...> Эта практика выработана опытом веков, а не сиюминутным желанием получить рейтинг. Единственное, Владимир Зеленский сказал, что мы не торгуем нашими территориями и нашими людьми", - заявил он.

Недавний соцопрос показал, что более 55% украинцев считают, что президент "ради установления мира в Донбассе" должен пойти на прямой диалог с подконтрольными РФ террористами ЛНР и ДНР (36,2% - "да, безусловно", 19,2% - "скорее, да"). Треть опрошенных считают, что президент не может идти на такой шаг.

Вчера лидер фракции Оппоблок Вадим Новинский призвал Зеленского снять блокаду с захваченных Россией районов Донбасса.

Богдан заявил 21 мая, что вопрос о "мире с Россией" должен рассматриваться на референдуме.

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Теги: агрессия России, Владимир Зеленский, переговоры, война в донбассе, референдум, андрей богдан
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