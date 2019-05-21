Зеленский планирует референдум о переговорах с Россией - Богдан

Владимир Зеленский, Андрей Богдан (фото - пресс-служба АП)

Глава Администрации президента Владимира Зеленского Андрей Богдан заявил в эфире 112, что вопрос о достижении мирных договоренностей с Россией должен рассматриваться на референдуме.

По его словам, Зеленский планирует инициировать референдум по вопросу переговорного процесса между Украиной и Россией.

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"Вопрос о достижении мирных договоренностей с Россией: мы рассматриваем вынесение на народный референдум, чтобы не только депутаты проголосовали и не только президент, чтобы народ Украины принял это решение", - сказал Богдан.

Глава АП назвал необходимостью принятие закона о референдуме. Однако, по его словам, "основное направление нашей деятельности - это договоренности, может, совместные договоренности, которые касаются вооруженного конфликта с Россией, агрессии РФ и должны быть оценены обществом".

Позже на просьбу ведущего Богдан уточнил, что на референдум будет выноситься не формат переговоров, а "конечное решение, если оно будет неоднозначно воспринято обществом, если там будут точки проблемные для восприятия теми или другими, оно может быть вынесено на референдум, чтобы не какой-то политик принимал решение, которое раскалывает общество, а чтобы само общество, сам народ принял такое решение".

Председатель парламентской фракции Оппозиционный блок Вадим Новинский считает, что Зеленский имеет полномочия для снятия блокады с временно оккупированных Россией районов Донбасса.

При этом, добавил Новинский, "не надо будет решения Верховной Рады".

16 мая были опубликованы данные совместного опроса центра Социальный мониторинг, Украинского института социальных исследований им. Яременко и социологической группы Рейтинг, в соответствии с которыми 55,4% считают, что президент Украины ради установления мира в Донбассе должен пойти на прямой диалог с главарями террористических организаций ЛНР и ДНР (36,2% ответили "безусловно, да", 19,2% - "скорее, да"). 32,7% украинцев считают, что президент не должен вести переговоры с террористами. 11,9% не определились с ответом.