55% украинцев – за прямые переговоры с боевиками - опрос

Донецк (фото - LIGA.net)

75% украинцев считают, что президент ради установления мира в Донбассе должен пойти на прямой диалог с Россией. Таковы результаты совместного соцопроса центра Социальный мониторинг, Украинского института социальных исследований им. Яременко и социологической группы Рейтинг.

На вопрос, должен ли президент Украины ради установления мира на Востоке страны пойти на прямой диалог с РФ, 50,8% ответили "определенно, да", 24,2% - "скорее, да", 16% считают, что этого делать нельзя и 9% не определились.

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55,4% считают, что президент Украины ради установления мира в Донбассе должен пойти на прямой диалог с главарями террористических организаций ЛНР и ДНР (36,2% ответили "безусловно, да", 19,2% - "скорее, да"). 32,7% украинцев считают, что президент не должен вести переговоры с террористами. 11,9% не определились с ответом.

Из предложенных трех вариантов решения конфликта в Донбассе большинство (39,9%) опрошенных поддерживают предоставление временно оккупированным территориям особого статуса, который предусматривает автономию в составе Украины. 24,3% украинцев не поддержали ни один из предложенных вариантов.

На вопрос о поддержке решения предоставить автономию временно оккупированным районам Донбасса ради установления мира, 24,5% респондентов ответили, что уверенно поддерживают такое решение, 24,4% - скорее поддерживают, вместе 48,9%. Не согласны с таким развитием событий 33,5% украинцев.

Согласно опросу, проведенному фондом Демократические инициативы совместно с социологической службой Центра Разумкова в июле 2018 года, предоставление ОРДЛО особого статуса в пределах Украины путем для установления мира поддерживали лишь 13% украинцев.

Вместе с тем опрос социологической группы Рейтинг, проведенный также в июле 2018 года, показал, что 24% опрошенных - за предоставление ОРДЛО самостоятельности или федеративного статуса составе Украины.