Откровения Гиркина: ВСУ призывали нас не прикрываться мирными

Блокпост террористов у Славянска, 2014 год (скриншот из видеозаписи)

Бывший главарь боевиков террористической организации ДНР Игорь Гиркин (Стрелков), который по замыслу Кремля фактически начал войну в Донбассе, признался, как в 2014 году они прикрывались жилыми районами Славянска. Своими откровениями военный преступник, который давно вернулся в РФ, поделился в интервью одному из российских пропагандистских Telegram-каналов.

По его словам, когда террористы пытались воевать с силами АТО вне жилой застройки, они терпели поражение.

"Как мне говорили украинские военные: что ж вы как трусы сидите <...> выходите в поле, не прикрывайтесь мирными людьми. Ну, извините, выйти в поле для того, чтобы нас уничтожили? Я все-таки не Дон Кихот", - рассказал Стрелков.

Напомним, одна из главных линий пропаганды Кремля в войне против Украины - то, что "украинские каратели обстреливают мирные города Донбассе".

Ранее Гиркин рассказал, откуда брал оружие и деньги, как провалился штурм Марьинки в 2015 году, о потерях оккупантов под Авдеевкой, а затем продал медаль Путина за оккупацию Крыма. Когда российские оккупанты сбили летом 2014-го лайнер над Донбассом, Гиркин приказал боевикам сдать драгоценности пассажиров Boeing.

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