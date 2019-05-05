Фильм к годовщине. Как ВСУ выбили Гиркина из-под Семеновки: видео

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Нацгвардия представила фильм к годовщине победного боя украинских военных над гибридными войсками РФ у населенного пункта Семеновка в Донбассе

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Сегодня, 5 мая, к годовщине победного боя украинских военных (Нацгвардии, ВСУ и СБУ) против российской гибридной армии под руководством экс-террориста Игоря Гиркина у населеного пункта Семеновка в Донбассе обнародован 26-минутный фильм "Семеновка. 5 мая". Видео представлено на YouTube канале Нацгвардии.

Фильм основан на рассказах очевидцев и участников боя, спецназовцев отряда Омега и командующего Нацгвардии генерал-полковника Юрия Аллерова, который руководил операцией при участии около 90 военных. Над реконструкцией событий 2014 года также работала команда Mainstream Pictures при поддержке Мининформполитики.

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"Блестящая операция украинских военных не только сохранила жизнь мирных людей, но и выбила врага из позиций", - сказано в сообщении. 

Отмечается, что "украинские военные сохранили жизнь десятков мирных людей", которые находились тогда в осажденной Семеновке. 

В бою погибли трое украинских военнослужащих и восемь получили ранения. У боевиков потери несоизмеримы - более 40 погибших и 200 раненых. Тогда Гиркин и его гибридные войска отступили к промзоне Славянска. 

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Теги: Донбасс, освобождение, видео, нацгвардия, игорь гиркин, семеновка
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