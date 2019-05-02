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Хроника войны России против Украины: май 2019 года - Фото

Хроника войны России против Украины: май 2019 годаLive

Хроника войны России против Украины: май 2019 годаLive
02.05.2019, 13:37
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Фото: ЕРА

Гибридная армия России после аннексии Крыма вторглась в украинский Донбасс. Российско-украинская война в отдельных районах Донецкой и Луганской областей длится уже более пяти лет. Кремлю удалось установить в Донецке и Луганске марионеточные анклавы боевиков, объединенных в террористических организациях ДНР и ЛНР. Получая из РФ деньги и оружие, в том числе тяжелую бронетехнику и реактивную артиллерию, россияне с коллаборационистами, помимо позиций ВСУ, время от времени обстреливают и жилые районы.

LIGA.net ведет хронику российско-украинской войны с первых дней нападения России.

Хроника за февраль, март и апрель 2019 года

02.05.2019
09:59

Наблюдатели ОБСЕ впервые зафиксировали неразорвавшиеся боеприпасы около временно оккупированного Дебальцево.

09:43

За год поведения ООС было возвращено под контроль Украины около 24 кв. км территории, в том числе три населенных пункта (хутор Вильный, Пивденне, Шумы), проверено на наличие взрывоопасных предметов почти 4576,7 га; уничтожено 52655 взрывоопасных предметов; изъято из незаконного оборота 374 единицы оружия, около 252 кг взрывчатки, более 300 тысяч боеприпасов, отметил командующий объединенных сил Сергей Наев.

07:01

3а 1 мая "гибриды" РФ в Донбассе устроили 18 огневых провокаций, из них 6 раз - с запрещенными минскими соглашениями минометами. У ВСУ двое раненых бойцов.

Bоенные ликвидировали 5 оккупантов, 2 ранили.

С начала 2 мая враг четырежды обстрелял позиции ВСУ. У украинской армии без потерь.

01.05.2019
23:59

Погибший 30 апреля 2019 года боец 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ - Владимир Куцик, 1968 года рождения, житель села Стоянив Радехивского района Львовской области. Погиб около Марьинки, смертельно раненный снайпером наемником РФ.

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Теги: оос, ВСУ, война в донбассе, хроника войны
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