Ефремов сказал, согласится ли на амнистию и пойдет ли в Раду

Александр Ефремов (фото - LIGA.net)

Обвиняемый в госизмене экс-глава фракции Партии регионов в Верховной Раде Александр Ефремов не исключает, что может оказаться в списках одной из партий на досрочных выборах в парламент. Об этом он сказал Hromadske.ua.

"Мне никто ничего не предлагал, если предложат, я рассмотрю эти варианты. Но, безусловно, не в какую-либо политическую силу я готов идти. Для меня не стоит вопрос любыми путями скрыться", - отметил Ефремов.

Ефремов подчеркнул, что не согласится на амнистию. "Если возникнет вопрос амнистии — я не соглашусь на амнистию. Я буду настаивать, чтобы суд довел до конца мое дело и, в конце я хочу, чтобы люди, которые три года занимались преступной деятельностью, ответили за это", - отметил Ефремов.

Отвечая на вопрос, что он имеет в виду под амнистией, Ефремов сказал: "У меня все статьи политические. И если разговор будет идти об амнистии территорий, которая прописана в минском уговоре (речь идет о пятом пункте минских соглашений: обеспечить помилование и амнистию лиц в связи с событиями, которые происходили в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины, - ред.)... А… Зеленский заявил, что он готов сделать все для того, чтобы остановить войну".

30 июля 2016 года Ефремов был задержан в аэропорту Борисполь. Его подозревают в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Также Ефремову выдвинули обвинение по ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением). В Старобельском СИЗО Ефремов находится почти три года.